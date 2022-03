Neue Chats in der Inseraten-Causa: "Und von wem gibt's die Kohle?"

Und wieder taucht Gerald Fleischmann in den Chats auf. Er schreibt wegen der Umfrage an Schmid: "Erinnerung und bitte wegen dieser Woche Umfrage und Neos: Griss bringt praktisch 0 ... :-)"

Karmasin meldet wenige Stunden später an Thomas Schmid, dass "alles läuft". Die Umfrage sollte in Österreich "groß am Do kommen". Diese Information leitet Thomas Schmid wiederum an Stefan Steiner, den wichtigsten Strategie-Berater von Sebastian Kurz, weiter: "Story läuft. Sollte am Do groß kommen. Also - die Griss und Co."