Karmasin-Aussage: "Kurz hat mich zu keinem Tatplan überredet"

In einer Stellungnahme weist sie alle Vorwürfe in der Inseratencausa zurück. Die WKStA geht anhand von Chatverläufen davon aus, dass Ex-Kanzler Sebastian Kurz sie überredet hat, an dem sogenannten "Beinschab-'Österreich'-Tool" im Hintergrund mitzuwirken. Wenn überhaupt, dann habe sie mit Kurz nur generell über Umfragen gesprochen, aber "nie über Abrechnungsmodalitäten".

Ging um Rücktritt als Ministerin

"Ich bestreite daher nach wie vor mit entsprechender Vehemenz, dass mich Herr Sebastian Kurz zu irgendeinem Tatplan überredet hat", schreibt sie in der Stellungnahme. Mit Unterlagen will sie ihre Aussage untermauern. So sei der Chat, in dem Kurz an Ex-Kabinettschef Thomas Schmid schreibt: "Soll ich mit ihr reden?" vollkommen falsch von der WKStA interpretiert worden.

Es ging hier nicht um einen Termin, um sie vom Tatplan zu überzeugen, sondern Karmasin wollte als Familienministerin zurücktreten. Sie gibt an, dass man auf ihrem Computer ihre "Rücktrittserklärung finden wird können". Außerdem soll es einen Kalendereintrag zu einem "persönlichen Aussprachetermin mit dem damaligen Vizekanzler (Reinhold Mitterlehner)" geben.