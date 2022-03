Bleibt Sophie Karmasin weiter in Untersuchungshaft?

Ein ehemaliges Regierungsmitglied in Untersuchungshaft – das gab es bis dato nicht in der Zweiten Republik. Seit nunmehr zwölf Tagen ist Ex-Familienministerin Sophie Karmasin bereits in U-Haft, seit geraumer Zeit mit einer Corona-Infektion. Ob Richter Stephan Faulhammer die U-Haft beendet – das entscheidet sich heute ab 12 Uhr, wenn die Verhandlung am Landesgericht Wien startet.