ÖVP-Ermittlungen: Wirtschaftsministerium überprüft "Leitbild"-Projekt

Das Wirtschaftsministerium lässt das Projekt "Leitbild", das vom Institut Karmasin Research & Identity begleitet wurde, von der Internen Revision prüfen. Gleichzeitig wurde am Samstag in einer Aussendung betont, dass die Vergabe und die Leistungserbringung ordnungsgemäß erfolgt seien. Zuvor hatte die Wochenzeitung "Falter" berichtet, dass das Projekt 125.920 Euro an Steuergeld gekostet habe, der Output aber lediglich eine DIN A4-Seite gewesen sei.