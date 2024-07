"Schlaraffenland der Funktionäre": Loacker rechnet mit Kammern ab

"Aufgeblasenes, intransparentes Schlaraffenland der Funktionäre"

Hat er nichts Wichtigeres zu tun? Diese Frage bekomme er öfter gestellt, so Loacker im Vorwort: "Dabei unterschätzen viele, wie bedeutend die Kammern in Österreich leider sind. Ihre milliardenschwere Finanzierung kennt in ganz Europa keinen Vergleich." Mit dem vielen Geld würden sich die Kammern über Inserate die "Gunst von Medien" kaufen, Rekordbezüge an Funktionäre auszahlen und gleichzeitig als Personalressource für ÖVP (WKO) und SPÖ (AK) dienen.