Neos fordern Abschiebestopp für Minderjährige

Die Neos werden in der Sondersitzung im Parlament ebenfalls drei Anträge zum Themenkomplex Migration einbringen. In einem unselbstständigen Antrag, der zur Abstimmung stehen wird, fordern die Neos mit Blick auf die umstrittenen Rückführungen zweier Mädchen nach Georgien, dass die "rechtlich vorgesehen Prüfung in Bezug auf das Kindeswohl" endlich durchgeführt werde.

In besagten Fällen hatten mehrere Rechtsexperten geäußert, dass diese Prüfung hätte stattfinden müssen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach hingegen von einer "höchstgerichtlichen Entscheidung", an die er gebunden gewesen sei - und erntete Widerspruch.

"Die Kinder, die vergangene Woche in Länder abgeschoben wurden, die sie kaum kennen, gehören nach Österreich. Sie haben hier ihren Lebensmittelpunkt und sind Teil unserer Gesellschaft geworden", sagt Neos-Asylsprecherin Stephanie Krisper. Deswegen müsse Nehammer die rechtlichen Möglichkeiten prüfen, ob das Kindeswohl gewahrt wurde.

Die Grünen werden weder dem Antrag der Neos, noch einem Antrag der SPÖ zur Etablierung einer Härtefallkommission bei strittigen Asylentscheidungen zustimmen - zumindest nicht geschlossen.