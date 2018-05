Matthias Strolz tritt zurück: "Die Zeit dafür ist gekommen"

"Wir sind gekommen, um für das gute Leben in Österreich zu kämpfen", fasste er das Parteicredo zusammen. Strolz legte noch einmal ein Bekenntnis zu einem liberalen Freiheitsbegriff ab und betonte die Bedeutung der Bildung dafür und für den Wohlstand der Gesellschaft. Er zeigte sich optimistisch, was Reformen im Pensions- und Bildungssystem in seinem Sinne anbelangt: "Das wird kommen, wenn auch nicht nächstes Jahr. Aber wir bleiben dran."

Strolz mahnte, die liberale Demokratie sei derzeit in Gefahr. Auch das hatte er bereits in der jüngeren Vergangenheit immer wieder gesagt - etwa in einem Kurier-Gespräch am Anfang des Jahres: