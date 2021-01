Nehammer zu Abschiebung: "Kinder sind Opfer des Tuns ihrer Eltern"

Die Abschiebung einer georgischen Familie wurde in der ZiB2 am Freitagabend noch einmal thematisiert. Dazu im Studio zu Gast: Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Im Großen und Ganzen wiederholte er jene Positionen, die er bereits am Nachmittag in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten vorgebracht hatte.

An sich sei eine "Abschiebung das letzte Mittel", so Nehammer. In besagtem Fall hätten sämtliche Instanzen das Asylrecht und das humanitäre Bleiberecht geprüft. Eine Verletzung des Kindeswohls liege nicht vor: "Auch das Höchstgericht hat das Kindeswohl geprüft und bestätigt", so Nehammer. Er werde als Innenminister keine "höchstgerichtlichen" Entscheidungen infrage stellen. "Das lasse ich nicht zu."