Nehammer verteidigt Migrationsgipfel mit Orbán und Vučić

Nehammers Zusammenarbeit mit Orbán und Vučić ist umstritten, weil den Politikern Angriffe auf Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaat vorgeworfen werden. Die weiterhin hohe Zahl an irregulären Migranten in Österreich zeigt zudem, dass sie im Kampf gegen illegale Migration nicht besonders effektiv sind.

So wiesen die Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Asylkoordination Österreich am Donnerstag in einer Aussendung darauf hin, dass Serbien im ersten Halbjahr 800 Asylanträge registriert habe und Ungarn nur 22. "Im selben Zeitraum wurden in Österreich etwa 24.000 Schutzsuchende registriert, wovon der überwiegende Großteil über Serbien und Ungarn nach Österreich gekommen ist. In Ungarn wurde in den letzten 10 Jahren insgesamt weniger Schutztitel erteilt als in Österreich in den letzten beiden Monaten."