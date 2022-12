Karner zu Migration: "Das System kam an seine Grenzen"

Heute, Freitag, genau ein Jahr als Innenminister im Amt, hat sich Gerhard Karner im Rahmen des Club 3 den Fragen von KURIER, Kronen Zeitung und profil gestellt. Das sagt Karner über....

...die Zahl der Asylanträge und den Verteilungskonflikt zwischen Bund und Ländern: Zunächst möchte ich mich bei den Ländern und Gemeinden bedanken. Es ist 2022 unglaublich viel gelungen. In den Monaten nach dem Ausbruch von Putins Angriffskrieg haben sich Bund, Länder, Gemeinden , Zivilgesellschaft und Hilfsorganisationen entschlossen, gemeinsam zu helfen. Wir haben 80.000 registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Zahl der Asylwerber und Asylberechtigten beträgt 92.000 – das System kam an seine Grenzen. Daher wurden als Notmaßnahme Zelte verwendet. Warum? Weil es notwendig war, Obdachlosigkeit zu verhindern. Es macht mehr Sinn, dass Menschen – vor allem junge Männer – in Zelten schlafen und nicht auf Dorfplätzen oder unter Bäumen.