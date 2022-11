Nehammer schließt Mini-Bündnis gegen „Asyltourismus“

Die EU-Asylpolitik sei gescheitert, sagt Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Man sei „gezwungen“, andere Kooperationen zu finden. Und so geschah es, dass der österreichische Kanzler am Mittwoch in Belgrad mit Serbiens Präsident Aleksandar Vučić und Ungarns Premier Viktor Orbán ein Bündnis gegen den „Asyltourismus“ schloss.

Gastgeberland Serbien war zuletzt wegen seiner Visa-Freiheit Einfallstor für Migranten, die recht unkompliziert mit dem Flieger ein- und von hier aus in Europa weiterreisen können. Alleine in Österreich haben seit Anfang des Jahres 11.500 Inder und 8.900 Tunesier Asyl beantragt (Gesamt-Anfall: 72.000). Bei einem ersten Treffen Anfang Oktober in Budapest hatte Vučić versprochen, seine Visa-Politik an jene der EU anzupassen. Für Tunesier wird die Visa-Freiheit am 20. November aufgehoben, für Inder dann Anfang 2023. Damit soll die „Luftbrücke“ geschlossen werden. „Wenn Serbien seine Grenzen schützt, schützt es gleichzeitig Österreich, Ungarn und ganz Europa“, sagte Orbán wertschätzend.

Vučić hofft, dass die EU im Gegenzug das Beitrittsverfahren für sein Land beschleunigt.