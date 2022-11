LIVE: Nehammer nach Raketen-Angriff "beunruhigt und schockiert"

"Beunruhigt und schockiert" zeigt sich Nehammer ob der Geschehnisse. Laut derzeitigen Informationen handelte es sich um eine fehlgeleitete ukrainische Rakete.

Dass zivile Einrichtungen von der russischen Föderation angegriffen wurden, "ist aufs Schärfste zu verurteilen", so der Kanzler weiter. Das sind Kriegsverbrechen. Der Kanzler mahnt zur Besonnenheit, diese sei das "Gebot der Stunde."

√úber das Heeresnachrichtenamt sei, so der Regierungschef auf Nachfrage, √Ėsterreich mit der NATO in Kontakt. Danach gefragt, wie er zum Vorsto√ü von √ĖVP-Klubchef August W√∂ginger betreffend der Europ√§ischen Menschenrechtskonvention (EMRK) steht, sagt Nehammer: "Das europ√§ische Asylsystem ist gescheitert. √Ėsterreich ist ein Binnenland", gerate mit √ľber 90.000 Migranten an die Grenzen seiner Belastbarkeit. "Der Au√üengrenzschutz funktioniert nicht. Wir beraten √ľber weitere Ma√ünahmen gemeinsam mit dem Koalitionspartner und auf EU-Ebene."