Nehammer geht mit Rucksack in ÖVP-Parteitag, in NÖ droht herber Verlust

Am kommenden Samstag wird Karl Nehammer auf dem Bundesparteitag in Graz formal zum Nachfolger von Sebastian Kurz als ÖVP-Obmann gewählt. Wie startet die Karl Nehammer in seine neue Funktion? Traut ihm die Bevölkerung die Lösung der schwierigen aktuellen Probleme zu? Würde Kurz es besser machen? Und wie ist die Stimmungslage im für die ÖVP wichtigsten Bundesland Niederösterreich?

OGM befragte im Auftrag des KURIER knapp 1.000 Niederösterreicher und mehr als 1.000 Österreicher ab 16 (Cawi-Online-Interviews auf Basis des OGM-Online-Panels). Und das sind die Ergebnisse: