Zurück zu Österreich. Hat sich Ihre Sicht auf Ihren Vorgänger angesichts der vorliegenden Chats geändert?

Es gibt von Sebastian Kurz, so weit ich weiß, keine SMS oder Chats, die auch nur im Ansatz so formuliert sind wie die von Thomas Schmid. Die Art, wie Thomas Schmid über Politik und mit anderen spricht, ist völlig inakzeptabel und hat einen schweren Schock ausgelöst, auch bei den Funktionären der ÖVP. Das hat sich natürlich auch auf unsere Umfragewerte ausgewirkt. Wenn es Verdachtsmomente gibt, sind diese gerichtlich zu klären.

Davon gibt es etliche.

Und fast nichts hat sich bisher bestätigt. Bei Gernot Blümel sind fünf von sechs Verfahren eingestellt. Da gab es das Meuchelgerücht, dass seine Frau absichtlich mit dem Laptop und dem Baby spazieren ging, und es stellte sich alles als falsch heraus. Wir sollten in einer Demokratie die Reife haben zu differenzieren, und nicht in der hysterischen Logik von Oppositionsparteien denken. Schuldsprüche können nur unabhängige und weisungsfreie Gerichte treffen, nicht Behörden und nicht die veröffentlichte Meinung. Ich wehre mich gegen einen Generalverdacht gegen eine ganze Organisation, die die Republik mit aufgebaut hat.

Aber sind nicht auch die Grünen Teil dieser pauschalen Verurteilung der ÖVP? Wie arbeiten Sie mit dem Koalitionspartner zusammen?

Da ich das Koalitionsabkommen mitverhandelt habe, hege ich gegenüber dieser Koalition keinen einzigen naiven Gedanken. Wir waren in dieser Koalition in keiner Sekunde besonders freundschaftlich miteinander verbunden. Es ist eine Arbeitskoalition und ein bislang einzigartiges Experiment in Europa: eine Regierung aus einer linksalternativen und einer bürgerlichen Mitte-Rechts-Partei, die in sehr vielen Punkten diametral auseinander liegen. Diese Koalition hat die größten Herausforderungen der Zweiten Republik zu meistern und ist genau die richtige dafür. Die bisherige Bilanz kann sich sehen lassen. Ohne Ukrainekrieg hätte es heuer ein Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent gegeben. Plus: Schuldenabbau, de facto Vollbeschäftigung, Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte. Das waren früher Parameter, über die man sich gefreut hätte. Wir leben – trotz Krise – in einem guten Land.