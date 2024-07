Nationalratswahl: Warum so viele Parteien ins Parlament drängen

Der Stimmzettel für die Nationalratswahl am 29. September könnte ziemlich unübersichtlich werden: Neben den fünf bereits im Parlament vertretenen Parteien will ein knappes Dutzend kleiner Polit-Bewegungen ebenfalls dort einziehen. Von der Traditionspartei KPÖ bis hin zu eher unkonventionell anmutenden Projekten wie der Bierpartei, der impfkritischen MFG oder der „Liste Gaza“ mit der Anwältin Astrid Wagner reicht die Palette.

Warum drängen so viele Parteien in den Nationalrat?

Wie viele Unterstützungserklärungen sind nötig, um bei der Wahl antreten zu dürfen?

Für die Einbringung von Landeswahlvorschlägen sind je nach Bevölkerungszahl des Bundeslandes 100 (Burgenland, Vorarlberg) bis 500 (Wien, NÖ) Unterstützungserklärungen erforderlich. Für eine bundesweite Kandidatur werden 2.600 benötigt. Die ausreichend unterstützten Landeswahlvorschläge müssen bis spätestens 2. August bei den Landeswahlbehörden eingebracht werden.

Welche der Kleinparteien hat die größten Chancen, in den Nationalrat einzuziehen?

Für Experten Filzmaier am ehesten die Bierpartei rund um dem Musiker Dominik Wlazny, der seit seinem Antreten bei der Bundespräsidenten-Wahl 2022 in der Öffentlichkeit eine gewisse Bekanntheit genießt. Dahinter die KPÖ, die zuletzt in den Städten Graz und Salzburg beachtliche Erfolge erzielen konnte. Vor allem dank der dortigen Führungspersonen Elke Kahr und Kai Michael Dankl. Der Spitzenkandidat für die Nationalratswahl, Tobias Schweiger, ist hingegen noch weitgehend unbekannt. „Es wird viel davon abhängen, wie weit sich Kahr und Dankl in den Wahlkampf einbringen und zum Beispiel symbolisch doch am Listenende antreten“, sagt Filzmaier.