Wer gegen Bablers Wahlprogramm gestimmt hat

Es war ein Nebensatz im ORF-Sommergespräch mit SPÖ-Chef Andreas Babler, bei dem es um die parteiinterne Kritik an dessen Wahlprogramm ging. Diese war wie berichtet zuletzt zum Thema geworden, nachdem ein Schreiben der stv. Parteivorsitzenden Doris Bures mit zahlreichen massiven Bedenken an Bablers Vorhaben aus dem Parteipräsidium an die Öffentlichkeit gespielt worden war.