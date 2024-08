"ÖVP hält das aus": Wie sich Laura Sachslehner in den Nationalrat kämpfen will

Weil sie den Kurs, den die ÖVP in der Koalition mit den Grünen eingeschlagen hat, mit „ihrem Weltbild nicht mehr vereinbaren konnte“, ist Laura Sachslehner im September 2022 als Generalsekretärin gegangen. Und weil sie verhindern will, dass es nach der Wahl so weitergeht, will sie jetzt zurückkehren: Mit Vorzugsstimmen will sich die 30-jährige Wiener Gemeinderätin einen Platz im Nationalrat erkämpfen.