Grüner Umbau: Kogler soll Klubchef werden – mit drei Frauen an seiner Seite

Und so stellt sich die Partei, deren erste Regierungsbeteiligung im Bund sich dem Ende zuneigt, auf die neue (alte) Rolle ein: die Opposition.

Morgen, Mittwoch, werden bei einer Sitzung des grünen Parlamentsklubs die Weichen gestellt. Der Klub ist deutlich geschrumpft: Statt bisher 26 sitzen am Donnerstag bei der konstituierenden Sitzung nur noch 16 grüne Mandatare im Nationalrat.

Und es wird eng an der Spitze: Parteichef Werner Kogler bleibt zwar noch Vizekanzler, bis eine neue Regierung steht. Schon jetzt soll er aber den Posten von Klubobfrau Sigrid Maurer einnehmen. Kogler wäre dann – so wie bei Oppositionsparteien üblich – Partei- und Klubchef in Personalunion.