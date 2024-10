Im Bundesvorstand wurde am Dienstag besprochen, wie es jetzt weitergehen soll. Vorweg: Das Wahlergebnis sei zwar "nicht unmittelbar ein Auftrag für eine Regierungsbeteiligung", sagte Kogerl - die Grünen wollen aber trotzdem. Für die Sondierungen mit ÖVP und SPÖ haben sie drei Eckpunkte vorbereitet.

"Es wäre sicherlich besser gewesen, wir hätten mehr Stimmen gemacht", so das nüchterne Fazit des grünen Parteichefs und Spitzenkandidaten Werner Kogler zur Nationalratswahl. 8,2 Prozent haben die Grünen erreicht.

Mit diesen drei Themen bzw. Forderungen wollen die Grünen in die Gespräche mit den potenziellen Koalitionspartnern ÖVP und SPÖ gehen:

Die Grünen wollen nun jedenfalls "nach vorne schauen und Vertrauen zurückgewinnen". Und, so Kogler: "Wir werden uns an den Sondierungen beteiligen."

Fehler bei sich selbst sehen die Grünen offenbar nicht - zumindest nannte Kogler nach der Vorstandssitzung auch auf Nachfrage einer Journalistin keine. Nur so viel: Regierungsparteien hätten es in Krisen- und Kriegszeiten schwerer, das Klimathema sei zuletzt stärker unter Beschuss gekommen und angesichts von "Duellen und Triellen" sei es für Kleinparteien nicht leicht, aufzufallen.

Die Grünen sind nach der Nationalratswahl mit einem Minus von 5,7 Prozentpunkten konfrontiert. Er wisse selber noch nicht so recht, wie die Ursachen einzuordnen seien, gestand Kogler nach einer Diskussion im Bundesvorstand ein.

Gewessler deutete hier nur an, dass es um den Lobau-Tunnel geht: Man müsse sich gerade in Zeiten eines angespannten Budgets überlegen, ob man Milliarden für ein "ein Projekt" der Asfinag ausgeben wolle, bei dem eine Evaluierung ergeben habe, dass es "nicht mehr zeitgemäß" sei.

Auf Nachfrage einer Journalistin, ob die genannten Punkte fixe Bedingungen seien, erklärte Kogler nur: "Alle sollen ihre Vorschläge auf den Tisch legen. Für uns hat es aber keinen Sinn, wenn es in Richtung Zurück geht. Die Welt kann unter einer grünen Beteiligung nicht schlechter werden."

"Selbstverständlich mit Leonore Gewessler"

Im nächsten Schritt werde das Sondierungsteam zusammengestellt. Der Vorstand habe heute, Dienstag, einen Vorschlag erarbeitet. Der Beschluss soll dann am Freitag im Erweiterten Bundesvorstand, zu dem auch Vertreter der Bundesländer gehören, erfolgen.

Wen der Vorstand für das Sondierungsteam vorschlägt, verrieten Kogler und Gewessler nicht.

Recht wortkarg war Kogler auch, als er nach seiner eigenen Zukunft gefragt wurde. Er ist bis 2025 gewählter Parteichef der Grünen. Ob er noch einmal antritt? "Wir werden als Team gemeinsam weiterarbeiten", sagte Kogler nur.

Auf die Frage, ob er an Gewessler festhält (die ÖVP hat ja gesagt, sie wolle mit ihr nicht mehr in einer Regierung zusammenarbeiten), sagte er am Ende eines verschachtelten Satzes dann: "selbstverständlich mit Leonore Gewessler".