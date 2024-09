Debatte nach Aktion der Grünen: Wer ist nun die "Brandmauer gegen die FPÖ"?

"Dramatische Entwicklungen" würden drohen, wenn die FPÖ bei der Nationalratswahl am 29. September als Sieger hervorgeht. Österreich würde eine ähnliche Entwicklung nehmen wie Ungarn unter Premier Viktor Orban. Davor warnten am Montag die Grünen bei einer Pressekonferenz, die zeitgleich mit einer Pressekonferenz der FPÖ (Thema Ausländerkriminalität) stattfand.

Wäre die FPÖ wieder in einer Regierung, so Vizekanzler Werner Kogler, dann wäre jedenfalls ein Angriff auf die demokratischen Institutionen zu erwarten. Dazu kämen Putin-freundliche Positionen und Kokettieren mit einem "Öxit". Eine blaue Regierungsbeteiligung wäre auch ökonomisch schädlich für Österreich, so Kogler: "Ungarn ist im wahrsten Sinne des Wortes das Letzte in Europa." Das Nachbarland würde sich in allen Wirtschaftsdaten mit Bulgarien um den letzten Platz matchen. Die Folge davon sei wiederum, dass die jungen Ungarn ihren "Korruptionsstaat" verließen. Diese Entwicklung gelte es in Österreich zu vermeiden.