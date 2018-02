Heute kommt es im Parlament zu den ersten Gesetzesbeschlüssen der neuen Gesetzgebungsperiode. Nach einer Aktuellen Stunde zur "Sicherheitsoffensive für Österreich" mit Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) steht die Reform des Universitätsgesetzes auf der Tagesordnung. Danach debattieren die Abgeordneten über das Budgetprovisorium 2018 und den Tätigkeitsbericht der Arbeitsinspektion. Natürlich von größerem öffentlichen Interesse: die Raucher-Debatte, die heute den Nationalrat erreicht.

ÖVP und FPÖ haben zu Mittag den angekündigten Initiativantrag eingebracht, mit dem das ab 1. Mai 2018 gültige generelle Rauchverbot in der Gastronomie noch vor dessen Inkrafttreten wieder ausgehebelt werden soll. Beschlossen wird das Vorhaben noch nicht. Nach der Beratung im Ausschuss soll dies in einer der nächsten Nationalratssitzungen passieren.

Mit dem Antrag soll das Tabak- und Nichtraucherschutzgesetz geändert werden. Im Gegenzug zur Beibehaltung von Raucherräumen in Lokalen bringt es ein Verkaufsverbot von Tabakwaren an unter 18-Jährige. Auch das Rauchverbot in Autos, wenn sich darin Minderjährige befinden, wird eingeführt. Für die Kontrolle dieser Bestimmung wird die Polizei zuständig sein.

Dringliche Anfrage

Die Opposition will das Thema Rauchen in den Mittelpunkt der Nationalratsdebatte stellen und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (SPÖ) bei einer Dringlichen Anfrage fordern. Amtsvorgängerin Pamela Rendi-Wagner führt die Regie. Die Stoßrichtung der SPÖ ist absehbar: Österreich ist laut OECD Schlusslicht beim Nichtraucherschutz; in kaum einem Land Europas wird mehr geraucht.

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER Zur Beginn der Fragestunde an Innenminister Kickl zeigte die Liste Pilz mit Aktionismus, was sie vom kommenden Sicherheitspaket der Regierung halten. Mit Kickl-Masken demonstrierte die kleinste Oppositionspartei gegen das Gesetzespaket.

Weniger Steuern für Hotels

Beim heutigen Ministerrat wird die Regierung die Steuern für Hotels senken: Geplant ist eine Steuersenkung bei Nächtigungen von 13 auf zehn Prozent. Das Gesetz soll mit 1. November in Kraft treten.

Außerdem auf der Tagesordnung: die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge für niedrige Einkommen. Darüber hinaus werden einige ORF-Stiftungsräte bestellt. Für Unmut sorgte vor einigen Tagen, dass der unabhängige Ex-Caritas-Präsident Franz Küberl abgelöst wird.

Der Livestream aus dem Nationalrat ist derzeit unterbrochen. Weiter geht es um 14:55 Uhr mit der Dringlichen Anfrage zum Thema Rauchverbot.