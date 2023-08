Nächste Runde im ganz "normalen" Schlagabtausch zwischen ÖVP und FPÖ

Das aktuelle Posting ist bereits der zweite Teil der aktuellen "Herbert, das ist nicht normal"-Kampagne. Bereits am Mittwoch wurde von der ÖVP ein Bild von Herbert Kickl mit gleicher Überschrift gepostet. Darauf zu sehen: Herbert Kickl als Innenminister in einer eigens für ihn angefertigten Uniform in Polizei-Design, die er 2019 bei einer Pressekonferenz trug.Auf der Brust der Aufnäher: "BMI Austria".