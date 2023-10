Nach Streit um Darabos: SPÖ Burgenland entsendet keinen EU-Kandidaten

Man wolle ein "klares Zeichen setzen", betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. "Es geht um Verlässlichkeit, Vertrauen und Berechenbarkeit". Der Schritt bedeute nicht, dass man in einen Konflikt mit der Bundespartei eintreten wolle. "Wir werden uns darauf konzentrieren, bei der EU- und Nationalratswahl ein gutes Ergebnis einzufahren. Wir werden auch den Bundesparteitag ganz normal beschicken und bei der Listenerstellung mitwirken."

Berechnungsformel

Darabos wäre Kandidat mit österreichweiter Reputation gewesen, so Doskozil. Er habe viel für die Partei geleistet, was man ihm jetzt hätte zurückgeben können. "Aber offenbar ist das kein Faktor." Darabos sagte im KURIER-Gespräch, persönlich nehme er die Entscheidung der Bundespartei gelassen zur Kenntnis, fürs Burgenland sei das aber eine Enttäuschung und Geringschätzung. Der frühere Verteidigungsminister und jetzige Präsident des Friedensinstituts in Stadtschlaining verwies darauf, dass es "innerhalb der SPÖ wohl wenige gibt", die es in Sachen Westbalkan mit seiner Expertise aufnehmen könnten: "Aber das wollte man nicht".

