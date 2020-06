Nach SPÖ-Vorstoß: Erneut Debatte über Arbeitszeit-Verkürzung

Erst am gestrigen Freitag hatte die Bundesregierung präsentiert, wie es mit dem sogenannten Corona-Comeback-Paket weiter gehen soll. 24 Milliarden (von geplant 50Milliarden) seien schon rechtsverbindlich zugesichert worden, darunter etwa 2,5 Milliarden für die Kurzarbeit, 6,5 Milliarden an Steuerstundungen, 5 Milliarden für die Übernahme von Garantien und Haftungen uns eine Milliarde, die an die Gemeinden geht, hatte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) erklärt. Derzeit noch in Begutachtung befindet sich außerdem ein Konjunkturstärkungsgesetz, das etwa auch die Reduktion der Lohn- und Einkommenssteuer von 25 auf 20 Prozent vorsieht.