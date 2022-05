Nach Platter-Vorstoß: Abschaffung der "kalten Progression" nicht spruchreif

Diesmal handelt es sich aber um einen Vorstoß Tirols, den zumindest in dieser Deutlichkeit noch niemand bekräftigen will, wie ein Länder-Rundruf des KURIER zeigt.

"Sicherlich ein Diskussionspunkt"

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist einer Abschaffung der kalten Progression zumindest nicht abgeneigt: "Jede Form der spürbaren Entlastung ist in einer Zeit wie jetzt willkommen", sagt sie zum KURIER. "Die Abschaffung der kalten Progression ist sicherlich ein Diskussionspunkt", sagt auch Thomas Stelzer, Oberösterreich. Jetzt gehe es aber um rasche Hilfe gegen die Teuerung, wofür die Bundesregierung bisher zwei Entlastungspakete in Höhe von vier Milliarden Euro beschlossen hat. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner hat sich in der Vergangenheit immer wieder für die Abschaffung der kalten Progression ausgesprochen.

Deutlich passiver zeigen sich der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und der Salzburger Wilfried Haslauer. Beide verweisen auf den Arbeitsprozess im Finanzministerium und wollen Vorschläge erst bewerten, wenn diese vorliegen. Schützenhöfer verweist zudem auf ein Statement gegenüber ORF Steiermark, wo er an die Sozialpartner appellierte, "in den Lohnverhandlungen darauf zu achten, den in den Kollektivverträgen verankerten Mindestlohn anzuheben". Dieser solle auch für jene Branchen verankert werden, in denen es noch keine Mindestlöhne gebe, so Schützenhöfer.