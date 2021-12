Nach Kickls Corona-Tour: Ehemalige FPÖ-Granden üben harte Kritik

Doch nicht nur in Kärnten, auch in Niederösterreich trat nach einem Termin der FPÖ-Freiheitstour ein örtlicher Anstieg der Infektionszahlen auf. In Feistritz am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) könnte ein Corona-Cluster mit einem Auftritt von Kickl und Gefolge am 23. Oktober zusammenhängen.

An die 200 Anhänger hatten sich vor der Bühne der Freiheitlichen beim Gasthaus Burgkeller versammelt – zu Volksfeststimmung. Dass weder Babyelefant noch Maske bei den Besuchern zu sehen waren, wurde von Kickl, Niederösterreichs FPÖ-Chef Udo Landbauer und Parteikollegen lautstark bejubelt.

14 Tage nach dem Event zählte die 1.000-Seelen-Gemeinde Feistritz die höchste Zahl an positiven Fällen. 57 waren es, bestätigt ÖVP-Bürgermeister Franz Sinabel. Der eklatante Anstieg an Infektionen sei auffällig gewesen, vor Schuldzuweisungen will sich der Ortschef aber hüten. Das Wirtshaus, bei dem die „Freiheitstour“ stattfand, war von dem Cluster betroffen und musste geschlossen werden. Der Wirt selbst hatte am Tag des Events bereits Symptome.