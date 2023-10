Nach Burger-Video: Kanzler Nehammer will auf "sensiblere Sprache" achten

Mit dabei waren folgende Organisationen:

Arbeitsmarktservice

Arbeiterkammer

Wirtschaftskammer

Landwirtschaftskammer

Rotes Kreuz

Samariterbund

Licht ins Dunkel

Katholische Frauenbewegung Österreich

Caritas

Diakonie

SOMA Sozialmärkte

St. Elisabeth Stiftung

Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Jugendwohlfahrt

Auslöser der Veranstaltung in einem Schutzhaus in Wien war ein an die Öffentlichkeit gespieltes Video über einen Auftritt Nehammers in Hallein, wo er etwa die hohe Teilzeit-Quote von Frauen beklagte, die Sozialpartner sinngemäß als Bremser kritisierte und meinte, dass in Österreich niemand hungern müsse, indem er auf Hamburger-Preise verwies.

➤ Mehr lesen: Was Experten bei „Frag' den Kanzler“ fragen wollen