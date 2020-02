Nach Asfinag-Aufsichtsrat: Kickl fordert Blümel auf, Casinos-Aufsichtsräte abzusetzen

Tags darauf fordert FPÖ-Kubchef Herbert Kickl nun Finanzminister Gernot Blümel auf, auch den Aufsichtsrat der Casinos Austria abzuberufen.

Begründung: Walter Rothensteiner und Josef Pröll werden in der Casinos-Affäre als Beschuldigte geführt, so Kickl in einer Aussendung. "Was für die Asfinag gilt, muss auch für die Casinos gelten", so Kickl. Er wundere sich, warum Blümel nicht "längst die Konsequenzen gezogen" habe und führt in der Aussendung weiters an, dass die FPÖ an einer Sachverhaltsdarstellung arbeite. Anlass: die Vergütung von den Casinos-Vorständen Dietmar Hoscher und Karl Stoss.