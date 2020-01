Ex-Casinos-Chef: Beratungsvertrag, aber keine Leistung

Labak sagte am 18. Dezember 2019 als Zeuge in der Casinos-Affäre aus.Der vor dem Casinos-Job international tätige Labak sollte als neuer Casinos-Chef die österreichischen Usancen rasch kennenlernen. Gegenstand des vom Aufsichtsratspräsidium unterzeichneten Beratungsvertrages „wäre eine von mir abzurufende Beratungsleistung gewesen. Ich war allerdings in die Frage, ob das notwendig wäre, nicht eingebunden“, sagte Labak.