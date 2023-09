Ministerrat: Pensionen werden um 9,7 Prozent erhöht

Die Pensionen werden linear steigen, bei den Höchstpensionen soll es - wie in den Vorjahren üblich - einen Fixbetrag geben. Konkret werden Pensionen von mehr als 5.850 Euro im Monat mit einer Pauschalsumme von 568 Euro angehoben, alles darunter steigt um die erwähnten 9,7 Prozent.

Als konkretes Beispiel nannte Sozialminister Johannes Rauch eine Durchschnittspensionistin mit 1.544 Euro. "Ihre Pension wird um 150 Euro im Monat steigen."

Schutz für das Konto

Ein wesentlicher Punkt ist das Pensionskonto: Dieses wird mit einer so genannten Schutzklausel versehen.

Was bedeutet das? Der Pensionswert des Konto wird grundsätzlich wertgesichert - und zwar anhand der Inflationsraten der Vergangenheit. Der zuletzt erfolgte, sprunghafte Anstieg der Inflation kann bei Pensionsantritten im Jahr 2024 aber dazu führen, dass Menschen dauerhaft weniger Pension bekommen, als wenn sie noch im Jahr 2023 gehen würden. Dieser Systematik will die Bundesregierung entgegenwirken. "Wer 2024 in Pension geht, bekommt eine Wertsicherung", sagt Wöginger. Wer arbeite, dürfe nicht der Dumme sein. Soll heißen: Die Regierung will mit der Schutzklausel vermeiden, dass Menschen, die am Arbeitsmarkt noch gebraucht werden und auch noch arbeiten können und wollen, frühzeitig ihre Pension antreten, weil sie im nächsten Jahr dauerhafte Einbußen befürchten.