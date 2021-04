Minister Anschober nimmt diese Woche Ämter wieder auf

Am Freitag voriger Woche bestätigte Anschobers Büro, dass der Gesundheitsminister mit dieser Woche wieder seinen Dienst aufnehmen werde. Und daran hat sich bis dato auch nichts geändert: Gegenüber letzter Woche habe sich an der Situation nichts geändert, erfuhr die APA am Montag aus Regierungskreisen.

Sollte Anschober diese Woche wie erwartet zurückkehren, so könnte der für Freitag geplante neuerliche Corona-Gipfel unter Teilnahme des Gesundheitsministers stattfinden. Bereits letzten Donnerstag hat die Regierung die Opposition für Ende dieser Woche zu dieser weiteren Gesprächsrunde geladen. Die Konferenz findet wieder per Video statt, auch Experten sind wie üblich zugegen. Es ist davon auszugehen, dass die Landeshauptleute ebenfalls am selben Tag zu Beratungen gebeten werden. Laut derzeitigem Stand gilt der aktuelle Lockdown in der "Ostregion" (Wien, Niederösterreich und Burgenland) noch bis zum Sonntag (18. April). Wie es danach weitergeht, wird wohl Bestandteil der Beratungen sein.