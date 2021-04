Anschobers Gesundheit sorgt grün-intern für Debatte

Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist bis voraussichtlich nächste Woche im Krankenstand. Wie es ihm geht, wissen offenbar nicht einmal seine Parteifreunde. „Kreislaufschwäche vielleicht“, heißt es gegenüber dem KURIER. Er habe zuletzt müde, erschöpft gewirkt und gescherzt, er brauche wohl wieder einmal Urlaub.

Laut Vizekanzler Werner Kogler war er zur Untersuchung im Spital. Anschobers Pressesprecher setzte rasch nach, dass er sich nicht im Spital befinde.

Nachdem Anschober nun zum zweiten Mal binnen weniger Wochen ausfällt, ist die Sorge groß, man könnte ihn – mitten in der Pandemie – als „nicht belastbar“ ansehen.

Gerade deshalb meinen Stimmen in der Partei, es sei an der Zeit, dass Anschober sagt, was Sache ist. Bei Fragen nach seinem Zustand blieb er bisher vage – er sieht das als seine Privatangelegenheit an.