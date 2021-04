Müssen Minister über Krankheit Auskunft geben?

CONTRA

Politiker ist eine öffentliche Funktion. Das macht einen Funktionsträger aber nicht zum öffentlichen Gut. Wenn Gesundheitsminister Rudolf Anschober (oder Sebastian Kurz oder Gernot Blümel oder Leonore Gewessler) krank ist, so ist das im Rahmen des Denkbaren.

Nur weil er Gesundheitsminister ist, heißt das nicht, dass er nicht ausfallen darf, weil er eine Erkältung hat, einen Schwächeanfall, oder sich das Bein bricht. Welcher Art seine Unpässlichkeit ist, hat der Öffentlichkeit egal zu sein – außer: Der Erkrankte thematisiert sie selbst.

Gerade Anschober, der in seiner Funktion als oberösterreichischer Landesrat an Burn-out erkrankte, hat sein Maß an Transparenz bereits geleistet: Er hat eine stigmatisierte Überlastungserscheinung öffentlich gemacht, sich in Behandlung gegeben und bewiesen, dass man danach wieder zurückkehren kann.

Dass bei jeder Falte im Hochleistungsjob Gesundheitsminister die politischen Beobachter über einen Rückfall spekulieren, zeigt, wie viel weiteres Lobbying nötig ist. Ein Burn-out ist kein Makel für den Rest des Lebens. Und falls er ihn doch hätte: Wer, wenn nicht der Gesundheitsminister sollte unter Überlastung leiden? Die Spitzenpolitik ist Raubbau am Körper. Wem das nicht als Opfer reicht, ist unverschämt.

Kann ein Minister sein Amt nicht mehr ausführen, hat er es zurückzulegen. Ist er vorübergehend verhindert, muss er sich vertreten lassen. Anschober kehrt nächste Woche zurück. Wovon, ist seine Sache. Es wartet viel Arbeit auf ihn.



