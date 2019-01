Mindestsicherung: Wiener Revoluzzer am kürzeren Ast

Wien dürfte es jedoch schwer haben, sich gegen den Bund durchzusetzen, es sei denn, das Gesetz sei tatsächlich verfassungswidrig, meint der Verfassungsexperte Bernd-Christian Funk. Denn würde Wien an seiner derzeitigen Regelung der Mindestsicherung nichts ändern, würde die Kompetenz an den Bund wandern. Würde Wien das Gesetz wiederum anders vollziehen als vom Bund vorgegeben, könnte sich letzterer mit einer Klage an den Verfassungsgerichtshof wenden.

Sozialministerin reagiert gelassen

Eine solche Verfassungsklage schließt Sozialministerin Beate Hartinger-Klein ( FPÖ) nicht aus, vorerst war sie am Rande der Regierungsklausur in Mauerbach aber um Beruhigung bemüht. Auf die Ankündigungen Wiens angesprochen, meinte sie, „es wird nichts so heiß gegessen, wie gekocht wird“. Man werde sich in Ruhe die Begutachtungsstellungnahmen ansehen und eine Regierungsvorlage erarbeiten, für die Hartinger-Klein auch Änderungen am Entwurf nicht ausschließt.

Man habe den Text sehr gründlich durchgearbeitet, sagte Sozialstadtrat Peter Hacker ( SPÖ). Doch obwohl man über "das unterste soziale Netz, das die Republik spannt" spreche, komme das Ziel, Armut zu verhindern, im Entwurf nicht vor.

Kritisiert werden nicht nur die vorgesehenen Kürzungen etwa bei Familien, auch rechtliche Mängel werden ins Treffen geführt. Das Gesetz sei in vielen Punkten unklar, hieß es. Zudem befürchtet Rot-Grün massive Mehrkosten durch die Vielzahl neuer Bestimmungen. "Aus dem Entwurf schreit einem der Bürokratieaufwand entgegen", sagte Hacker, das sei "ein echter Wahnwitz".

Hebein kritisierte besonders, dass die Kürzungen "alle Menschen in Notsituationen" träfen. Von Kranken über Familien mit Kindern bis hin zu pflegebedürftigen Menschen bliebe niemand verschont. Der Regierungsentwurf sei "menschlich Müll", urteilte die frühere Sozialarbeiterin.