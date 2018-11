Neue Sozialhilfe: Worauf sich die Bundesregierung einigen konnte

Nun sind sie also soweit: Am Dienstag bestätigten ÖVP und FPÖ, dass man sich auf ein Modell für eine neue Armenhilfe, sprich Mindestsicherung, einigen konnte. Schon heute, Mittwoch, soll das Modell im Ministerrat verabschiedet werden.

Was sind die großen Änderungen?

- Wer schlecht Deutsch spricht, soll weniger bekommen

Die Mindestsicherung orientiert sich auch in Zukunft an der Höhe der Mindestpension, nämlich bei 863 Euro für Alleinstehende (1208 Euro für Paare). Neu sind Zuschläge für Menschen mit Behinderung und Alleinerziehende sowie der Umstand, dass die Mindestsicherung flächendeckend in ganz Österreich an neue Kriterien geknüpft werden soll. Vereinfacht gesagt: Wer schlecht Deutsch spricht oder keinen Pflichtschulabschluss hat, soll rund 300 Euro weniger bekommen. Der Differenzbetrag auf die volle Mindestsicherung wird als Sachleistung in Form von Schulungen (Sprache, Berufsqualifizierung) angeboten.

Die politische Absicht hinter der Maßnahme beschrieb Vizekanzler Heinz-Christian Strache am Dienstag so: „Die Zuwanderung in das Sozialsystem soll gestoppt werden.“