Vor Beginn der Regierungsklausur Proteste gegen Kürzungen

Zahlreiche Wünsche im Pflegebereich an Türkis-Blau

Im Vorfeld der Regierungsklausur haben am Donnerstag verschiedene Stellen zahlreiche Wünsche in Sachen Pflegerreform an die türkis-blaue Koalition gerichtet. So forderten etwa Diakonie, Volkshilfe und Gewerkschaft vida eine umfassende Strategie gegen den Pflegekräftemangel. Die Liste Jetzt (früher Pilz) sieht die Notwendigkeit, mehr Geld in die Hand zu nehmen.

Die Regierung will auf ihrer Klausur am Donnerstag und Freitag neben der Steuerreform auch den Pflegebereich thematisieren. Erwartet wird ein Zeitplan für die von der Koalition angestrebten Neu-Organisation des gesamten Bereichs.

Die Diakonie begrüßte am Donnerstagvormittag in einer Aussendung grundsätzlich, dass das Thema auf der Tagesordnung der Klausur steht. Kritisiert wurde von Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser aber, dass die Regierung im Anfang Dezember vorgelegten "Masterplan Pflege" "verstärkt einen Schwerpunkt auf Pflege zu Hause und pflegende Angehörige legt, ohne zusätzliche Pflegekräfte zu aktivieren". "Das ist keine Pflegestrategie, sondern eine Fortführung dessen, was wir bereits haben", so Moser. Sie rief ÖVP und FPÖ dazu auf, konkrete Schritte gegen den bevorstehenden Personalmangel zu setzen, es bedürfe einer "umfassenden Strategie".