Regierungsklausur: In drei Schritten zur Steuerreform

Im selben Jahr dürfte auch eine spürbare Entlastung für Unternehmen kommen. So soll die Körperschaftssteuer (Köst) von derzeit 25 Prozent in Richtung 20 Prozent gesenkt werden. Die Wirtschaft fordert gar eine Senkung auf 19 Prozent, was rund 1,5 Milliarden Euro kosten würde. Im EU-Schnitt liegt der Körperschaftssteuersatz derzeit bei 21,9 Prozent.

Neben der Steuerreform stehen in Mauerbach auch die Themen Digitalisierung und Pflege auf dem Programm.