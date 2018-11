Sozialgeld: Wer gewinnt. Wer verliert.

Für wen es sich verschlechtert:

Kinderreiche Familien dürften wegen des neuen, degressiven Modells mit Einbußen kämpfen: Für das erste Kind gibt es 215 Euro, für das zweite 129 Euro und ab dem dritten nur noch 43 Euro. Karitative Organisationen und die SPÖ-geführten Länder Wien, Kärnten und Burgenland sehen darin eine erhöhte Armutsgefährdung.

EU-Bürger und Drittstaatsangehörige haben erst nach fünf Jahren im Land Anspruch auf den vollen Bezug, früher nur dann, wenn sie Arbeit haben. Einen Abzug gibt es für Zuwanderer ohne Deutschkenntnisse: 300 Euro werden nicht mehr ausbezahlt, sondern etwa in einen Deutschkurs investiert. Einzelpersonen erhalten nur noch 560 Euro – so wenig wie derzeit nur in Oberösterreich.

Am stärksten von Einbußen betroffen sind also asylberechtigte Familien ohne Deutschkenntnisse: In Salzburg-Stadt etwa sind bis zu 2750 Euro für Paare mit drei Kindern möglich. Künftig sind es mit dem Sonderzuschlag fürs Wohnen nur noch maximal 1525 Euro.