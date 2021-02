Milliarden sind für Österreich zu holen - aber der Plan fehlt

Erst aber muss Österreich der EU-Kommission bis Ende April einen Plan für Projekte liefern. „Keine Eile also“, signalisiert das Finanzministerium, man werde den Plan "gemäß Einreichfrist rechtzeitig abliefern", heißt es auf KURIER-Anfrage.

Andere Staaten lassen sich da weitaus weniger Zeit: Deutschlands Konzept (25,6 Milliarden Euro an Zuschüssen) lässt sich schon seit Dezember im Internet nachlesen.

Frankreich und Griechenland haben hunderte Seiten an detaillierten Vorhaben an Brüssel geliefert. Insgesamt 17 der 27 EU-Staaten haben nach Angaben der EU-Kommission bisher entsprechende Papiere oder Teilentwürfe abgegeben.

Fokus: Klimaschutz

Wobei es für die Hilfsmilliarden klare Vorgaben gibt: 37 Prozent der Summe, die an einen Staat geht, müssen in klimaschutzrelevante Maßnahmen fließen, weitere 20 Prozent in den digitalen Wandel.

Wofür die Gelder aber keinesfalls verwendet werden dürfen: für das Stopfen von Budgetlöchern - so groß diese nach dem Wirtschaftseinbruch in Folge der Corona-Pandemie nun auch sein mögen.