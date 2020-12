Corona-Krise: Die wirtschaftlichen Gewinner und Verlierer

Eine der leidtragendsten Branchen unter der Corona-Krise ist zweifelsohne jene, die Urlaub und Reisen als Geschäftsmodell hat. Also neben Hotels sind das Flughäfen, Reisebüros und Fluglinien oder Busunternehmen.

Für Fluglinien wie die Austrian Airlines in Österreich oder deren Mutter Lufthansa in Deutschland wurden große Rettungspakete geschnürt. Die AUA in Österreich wurde etwa mit einem 600-Millionen-Euro Paket gestützt.

Denn Flüge waren heuer Mangelware: Am Flughafen Wien gab es laut den aktuellsten Zahlen im November ein Passagierminus von über 92 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Von Jänner bis November lag das Minus bei 74 Prozent. In den ersten elf Monaten wurden 7,6 Millionen Reisende transportiert. International sahen diese Zahlen nicht viel anders aus.

Besonders hart getroffen hat die Corona-Pandemie natürlich auch die Reisebüros, von denen es in Österreich rund 2.700 gibt. In Österreich springt jetzt der Staat bei Insolvenzen in der Reisebranche ein, um Kundengelder abzusichern. Dafür gibt es einen Haftungsrahmen in Höhe von 300 Millionen Euro.

Laut Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hätten mittlerweile alle Versicherer ihre Angebote für Pauschalreiseversicherungen in Österreich eingestellt. Hintergrund des staatlichen Einspringens ist, dass Reiseveranstalter ohne Insolvenzschutz für Kundengelder keine Pauschalreisen anbieten dürfen.

Noch eine schlechte Nachricht für alle, die sich gern für neue Reisen im Jahr 2021 inspirieren lassen wollten: „Lonely Planet“ sieht heuer wegen der Pandemie davon ab, die Top-Ziele 2021 zu küren.