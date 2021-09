Migrationsexperte: Parteien brauchen "Angstszenarien"

"Ich habe das damals verschiedenen österreichischen Kanzlern versucht zu erklären: Es ist vollkommen illusorisch, zu denken, dass man alle Grenzen dicht machen kann." Er sitze zurzeit in einem Land, in dem jede Nacht Dutzende von Booten loslegen könnten, von allen Seiten. Die Idee, dass man die Fluchtursachen zuhause bekämpfen müsse, ist in Kleinschmidts Augen "ein Blödsinn". Es gehe heute um moderne Menschen, die einfach Lust hätten auf eine moderne Welt. "Es geht darum, dass jeder Mensch in eine Position gebracht wird, wo er migrieren kann, wenn er will."

Migration reguliert sich selbst

Migration sei Evolution und reguliere sich selbst. Es gehe nicht darum Grenzen unkontrolliert zu öffnen, sondern darum, dass jeder einen Pass hat und die Möglichkeit zu reisen. Natürlich lasse sich niemand dort nieder, wo er keine Chancen habe. In Tunesien seien etwa zwölf Millionen Tunesier. Die Grenzen zu öffnen wäre gefahrlos.

Es gehe mehr um das Gefühl eingesperrt zu sein, nicht weg zu können, da wolle dann jeder raus. Die rund 50 Mitarbeiter in seinem Unternehmen seien im Durchschnitt 25, 26 Jahre alt. "Jeder redet von Europa, viele wollen nach Europa, aber die wollen da mal Urlaub machen", sagte Kleinschmidt. Das sei möglich, weil sie einen Arbeitsvertrag haben und ein Visum bekommen können. "Es geht um das Teilnehmen wollen an einer modernen Welt, nicht nur um Jobs und auf das blöde Klima in Europa hat auch niemand Lust."