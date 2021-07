"Oyforiş" steht mit weißen Lettern auf seinem schwarzen T-Shirt geschrieben. Menschen, die mit dem türkischen Alphabet vertraut sind, erkennen sofort, dass damit das Wort "euphorisch" gemeint ist. Der Belgrader Goran Novaković lebt seit 1991 in Wien. Er arbeitet im Integrationsbereich für die Stadt Wien und kennt die 2-Millionen-Metropole mit all ihren Facetten. Mit Büchern wie "Wien für (In- und) Ausländer/innen" oder seiner Modemarke "VAJTUNDBRAJT" will er die Vielfältigkeit des modernen Österreichs aufzeigen und mit Vorurteilen aufbrechen - und manchmal auch ein bisschen provozieren.

Dem KURIER gegenüber erklärt er, warum es nicht nur in dieser Stadt "InteRgration" statt Integration braucht, warum Serviceangebote mehrsprachig verfügbar sein sollten und spricht über die Schwierigkeiten für zugewanderte Menschen, Deutsch zu lernen.