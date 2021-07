Koliko je za integraciju važno znanje jezika?

Ljudi ovde često za strance kažu da moraju da nauče nemački, s čime se slažem u potpunosti. Ali postavlja se i pitanje da li oni to mogu. Od čoveka koji možda nikada ranije nije učio neki strani jezik ne može se očekivati da pod hitno savlada nemački. To je prosto neizvodljivo, I to ne zato što su ljudi glupi, nego zato što je taj jezik izuzetno težak.

Da li je dobro znanje nemačkog zaista toliko važno, kako se to uvek tvrdi?

I ja to uvek pitam Austrijance. A onda dolazi odgovor: Jeste, da bi nas razumeli. Oni nas ili mi jedni druge? To je ogromna razlika. Ako neko kaže oni treba da razumeju nas, taj misli da treba da budu u stnju da shvate radni nalog ili zabranu. Onaj ko misli da treba da se razumemo međusobno, taj je spreman da stupi u dijalog. A onda se postavlja pitanje ko je od njih spreman da u okviru ljubaznih razgovora proveri teško stečena znanja stranca koji posećuje kurseve nemačkog.

Šta se može očekivati od ljudi koji imigriraju u Austriju?

Ja bih to pitanje radije obrnuo. Rekao bih da bi ljudi koji se ovamo doseljavaju samostalno trebalo da izađu na kraj s očekivanjima domaćeg stanovništva. Uzmimo primer raznih formulara. Kako treba da ih ispuni neko ko je završio samo kurs na nivou A1? Život počinje od prvog dana, ali poboljšavanje znanja nemačkog ne može da drži korak sa njim. To znači da je doseljenik uvek upućen na tuđu pomoć i da ne može postati samostalan. To bi trebalo promeniti i proširiti ponudu servis-usluga na različitim jezicima, što odgovara modernoj državi.