"Besser als keine Lösung": Grüne notfalls wohl für Wohnkostenzuschuss

Kommt noch eine Mietpreisbremse zustande? ÖVP und Grüne konnten diese Debatte auch am Dienstag nicht klären. Zur Erinnerung: Mit 1. April steigen die Richtwertmieten von 376.000 Haushalten um satte 8,6 Prozent. Bis spätestens beim Finanzausschuss, der morgen, Donnerstag, stattfindet, muss es eine Einigung geben.

Die Grünen wollten diese Erhöhung bekanntlich abfedern – und sie auf drei Jahre aufteilen. Was die ÖVP daran stört, verdeutlicht Finanzminister Magnus Brunner am Dienstag noch einmal gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten: „Das sind großteils Wohnungen in der Wiener Innenstadt und innerhalb des Gürtels. Auf dem Land und in den Bundesländern ist das kaum ein Thema.“ Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) reagiert empört und wirft Brunner „Ignoranz gegenüber der Wiener Bevölkerung“ vor.