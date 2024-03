Was die Disziplinarstrafe für den Kurz-Richter mit Peter Pilz zu tun hat

Das heißt: Pilz könnte damals, am 26. Februar 2019, falsch ausgesagt haben. Ein Disziplinarurteil, das diesen Verdacht in relativ klaren Worten festhält, wird am 26. Februar 2024 online veröffentlicht. Auf den Tag genau sind fünf Jahre vergangen. Nach fünf Jahren ist das Delikt „falsche Beweisaussage“ (§ 288) verjährt.

Nun stellt sich die Frage: Hat der Vorsitzende des Disziplinargerichts vorher – etwa im Mai – Anzeige erstattet, als er auf diesen Widerspruch gestoßen ist? Dazu wäre er eigentlich verpflichtet, wenn der Verdacht einer Straftat begründet sein könnte.

Auf KURIER-Anfrage beim OLG Graz heißt es am Freitag, diese Auskunft könne erst am Montag nach Einsicht in den Akt erteilt werden.

Also hat der KURIER bei Staatsanwaltschaften nachgefragt, die mit einer solchen Anzeige befasst sein könnten (sollte es eine geben): Weder in Eisenstadt, wo das Strafverfahren 2019 geführt wurde, noch in Wien, wo damals die Einvernahme von Pilz stattfand, konnte man etwas finden. In Graz, wo 2023 das Disziplinarverfahren geführt wurde, wusste man nichts über eine solche Anzeige.

Auch Peter Pilz sagt zum KURIER, ihm sei „nichts bekannt“.