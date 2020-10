Michael Ludwig macht sich zum Gegenspieler von Sebastian Kurz

Österreich bekommt nun seine erste, echte sozialliberale Koalition – zwar nicht auf Bundesebene, aber in der Bundeshauptstadt.

Im Bund regierte zwischen 1983 und 1986 eine Koalition aus SPÖ und FPÖ, die mitunter behübschend „sozial-liberal“ genannt wird. Liberal waren damals vielleicht manche blaue Exponenten in Regierung und Kabinetten. Doch diese wurden bekanntlich bald von einem gewissen Jörg Haider mit Hilfe der rechten FPÖ-Funktionäre weggeputscht.

Sozialliberales Gesellschaftsmodell

In Deutschland haben, auch wenn es schon lange her ist, dreizehn Jahre tatsächliche sozialliberale Koalitionen regiert – unter den Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt.

Ist also sozial-liberal ein Gesellschaftsmodell? Grundsätzlich ja.

In Österreich aber wohl nur theoretisch, denn außerhalb Wiens sind SPÖ-Neos-Mehrheiten außer Reichweite. Es gibt hierzulande das Milieu dafür einfach nicht.

Vielfältige Koalitionsvarianten

Sehrwohl aber spiegelt eine Rot-Pink-Kombination die enorm gestiegene Wechselbereitschaft der Wähler wider. Dementsprechend bunt präsentiert sich inzwischen die Koalitionenlandschaft in Österreich:

Türkis-Grün in Vorarlberg und Tirol

Türkis-Grün-Pink in Salzburg

Rot-Türkis in Kärnten

Türkis-Blau in Oberösterreich

Türkis-Rot in der Steiermark;

Zwei absolute Mehrheiten, in Niederösterreich der ÖVP, im Burgenland der SPÖ

Auch auf Bundesebene regiert seit Jahresbeginn mit Türkis-Grün ein neues Koalitionsmodell.

Verbindung Wiens in Bundesregierung gekappt

Und nun in Wien Rot-Pink. Das Signal von Bürgermeister Michael Ludwig ist eindeutig: Er macht sich zum Gegenspieler von Kanzler Sebastian Kurz. Mit dem Rauswurf der Grünen aus der Stadtkoalition kappt Ludwig die letzte Verbindung in die Bundesregierung.