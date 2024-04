Ludwig mit 92,63 Prozent als Wiener SPÖ-Chef bestätigt

Es war ein Setting, das man von der SPÖ kaum mehr gewohnt ist: Ohne Angst vor Querschüssen aus den eigenen Reihen, kontroversiellen Anträgen und Personaldebatten konnte Wiens SPÖ-Parteichef Michael Ludwig am Samstag entspannt in den Landesparteitag der Wiener Genossen gehen.

Dabei hatte sich in den ersten Jahren seiner Amtszeit noch ein Erfolg nach den anderen gereiht: Begonnen mit der überraschend schnellen Einigung der zerstrittenen Landespartei, nachdem Ludwig seinen Kontrahenten Andreas Schieder im zähen Kampf und die Nachfolge von Langzeit-Bürgermeister Michael Häupl in einer Kampfabstimmung schlagen konnte. Corona-Management Was auch beim Wähler ankommen sollte: Bei seinem ersten Antreten konnte Ludwig 2020 die Wiener SPÖ mit einem Plus von 2 Prozent auf 41,6 Prozent hieven. In den Umfragen ging es in den kommenden Monaten sogar noch weiter nach oben. Ein Hinweis darauf, dass die Bevölkerung das im Vergleich zum Bund konsequente und strenge Wiener Corona-Management zu schätzen wusste. Etwas, das nach wie vor die große Stärke des Wiener Bürgermeisters sei, wie Politberater Thomas Hofer erklärt: „Ludwig ist ein Ruhepol, er steht für Stabilität in einer instabilen Welt.“

Spätestens 2022 kam dann allerdings Sand ins Getriebe: Harsche Kritik erntete Ludwig vor allem für das wenig transparente Vorgehen bei der Finanzkrise der Wien Energie, als er per Notkompetenz 700 Millionen Euro für das städtische Unternehmen freimachte, ohne zunächst die Öffentlichkeit zu informieren.

Verzögerte Projekte Pannen und Verzögerungen bei Prestigeprojekten wie dem neuen Fernbus-Terminal und der Eventhalle sorgten später ebenso für Kratzer im Image, vor allem aber seine Rolle im 2023 eskalierenden Streit um die Führung der Bundespartei. Noch heute kritisieren selbst enge Vertraute, dass er, statt einen Kandidaten aus den eigenen Reihen ins Rennen zu schicken, bis zuletzt an Rendi-Wagner festhielt. Womit er in Folge ohne große Begeisterung Babler unterstützen musste, um den vom Verbündeten zum Widersacher mutierten burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil als Obmann zu verhindern.

© APA/ROBERT JAEGER Ludwig unterstützte Babler bei der Obmann-Kür gegen Doskozil, zutiefst überzeugt von dessen Qualitäten schien er aber nicht.

Nach außen hin demonstriert Ludwig Geschlossenheit mit der Bundes-SPÖ – noch intensiver seit die Nationalratswahl näher rückt. „Ludwig hält es hier mit seinem Vorgänger Häupl, der schon gesagt hat: Gestritten wird im Wohnzimmer, nicht am Balkon“, sagt Hofer. Moderate Verluste Doch was ist Ludwig nach alldem bei der Wien-Wahl 2025 – seinen Ankündigungen nach sein letztes Antreten als Bürgermeister – zuzutrauen? In der Landespartei rechnet man aktuell mit Verlusten um die fünf Prozent. Was angesichts der gewaltigen Schlappen, die rote wie türkise Landeshauptleute bei den jüngsten Wahlen hinnehmen mussten, sogar noch ein passables Resultat wäre. Welches dennoch zu der Premiere führen könnte: Dass sich erstmals in Wien keine Zweierkoalition ohne Einbindung der FPÖ ausgeht. Denn der derzeit zweitstärksten ÖVP werden schwere Verluste zugunsten der Blauen prognostiziert. Laut Politberater Hofer könne man aber noch keine präzisen Vorhersagen machen. Vor allem nicht, so lange die Nationalratswahl nicht geschlagen ist. Wenn danach im Bund eine Koalition ohne die FPÖ gebildet wird, würde das den Wahlkampf in Wien deutlich verschärfen.