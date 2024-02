Causa Wien Energie: Heftige Kritik des Rechnungshofs

Bereits davor, im Juni 2022 und nochmals Ende August, hatte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) per Notkompetenz jeweils 700 Millionen Euro an Budgetmitteln freigegeben, um der Wien Energie zu helfen.

Was erstaunt: Das Risikokomitee der Wien Energie, das die Geschäftsführung unterstützen soll, hatte zwischen Jänner und November 2022 keine einzige Sitzung.

Hart ins Gericht gehen die Prüfer mit dem Liquiditätsrisikomanagement der Wien Energie. Es verfügte demnach über "systemische Schwächen" in der Risikobewertung, -begrenzung,-steuerung und -berichterstattung. "So wurde das Liquiditätsrisiko angesichts der hohen Preisvolatilität ungenügend bewertet und nicht begrenzt, obwohl dieses Risiko ab Herbst 2021 laufend anstieg und letztlich eine existenzbedrohende Dimension erreichte“.

Nach einer U-Kommission des Gemeinderats hat auch der Rechnungshof die damaligen Vorgänge untersucht. In einem Rohbericht, der dem KURIER vorliegt, übt er scharfe Kritik an der Wien Energie und der Wiener Stadtregierung.

Zunächst deckte die Wien Energie ihren steigenden Liquiditätsbedarf noch aus dem Cash-Pool des Mutterkonzerns Wiener Stadtwerke. Dafür brauchte es weder die Zustimmung des Aufsichtsrats, noch berichtete die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat zeitnah, wie die Prüfer kritisieren.

Kritik am Aufsichtsrat

Generell kommt der Aufsichtsrat im Bericht sehr schlecht weg. Er "nahm seine Überwachungsfunktion im Hinblick auf das Liquiditätsrisiko nicht umfassend wahr und intensivierte seine Tätigkeit in einer kritischen Phase nicht“.

Die Prüfer kritisieren aber auch die Zusammensetzung des Gremiums: Die Nominierung erfolgte "nicht auf Basis nachvollziehbarer fachlicher Kriterien“. Maßgebliches Kriterium sei "de facto die institutionelle Nähe zur Stadt Wien“ gewesen.

Ungereimtheiten bei Notkompetenz

Und schließlich üben die Prüfer massive Kritik an der Vergabe der städtischen Hilfsgelder per Notkompetenz durch den Bürgermeister: Die Ausführungen im dafür nötigen Motivenbericht der MA 5 (Finanzen) "waren nicht geeignet, um die Höhe des beantragten Kreditrahmens und dessen Finanzierung durch die Stadt Wien hinreichend beurteilen zu können“. So wurde die Herleitung der beantragten Kredithöhe nicht ausreichend begründet.