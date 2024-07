MFG fand keine Verbündeten, Aigner tritt jetzt selbst als Spitzenkandidat an

Wirklich wichtig findet die MFG vier Themen, die sie am Montag im K47 in Wien präsentierte: das Bekenntnis zur Neutralität , die Aufarbeitung der Corona -Pandemie, eine "Wende von der Energiewende " und ein Abbau der Bürokratie . Entsprechend sind auf der neuen Plakatserie Slogans zu finden wie: "Kriegstreiber? Sicha ned", "Nächste P(l)andemie? Sicha ned", "Klimawahn? Sicha ned" und "Unternehmer pflanzen? Sicha ned".

So heißt es bei der Präsentation am Montag, dass die Regierung während der Corona-Krise "ohne wissenschaftliche Evidenz die österreichische Bevölkerung in den eigenen vier Wänden eingesperrt" habe und immer noch "massenhaft eine Hochrisikosubstanz" (die Impfung) einsetze. Dagmar Häusler, die - wie Aigner - aus dem oö. Landtag ins Parlament wechseln will, fordert einen außerparlamentarischer Untersuchungsausschuss, der auch eine strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen ermöglichen soll.

Oder, dass die EU "auf Kriegswirtschaft" umstelle und Österreich mit Hilfsleistungen an die Ukraine nur den Krieg verlängern würde. Aigner liebäugelt mit einem Austritt aus der EU. Wenn diese "demokratisch nicht legitimierte Organisation" (gerade erst haben die EU-Parlamentswahlen stattgefunden, Anm.) weiter glaube, "es besser zu wissen", so Aigner, "dann lieber früher als später, lieber heute als morgen".

"Stoff des Lebens"

Besonderes Schmankerl: Der "Green Deal" der EU basiere auf der "fehlerhaften Grundannahme", dass der Klimawandel auf dem CO2-Ausstoß basiere. CO2 sei "Stoff des Lebens, nicht Stoff der Katastrophe", sagt Martin J. Steiner, laut Parteichef Aigner ein Fachmann im Umwelt- und Klimabereich, der als "unabhängiger Kandidat" in die Nationalratswahl gehen will.

Steiner, dessen Laptop ein "I love CO2"-Sticker ziert, sagt zudem Sätze wie: "Das Klima wird tun, was das Klima tun wird." Mit einer CO2-Reduktion könne es jedenfalls "nicht gerettet werden", ist er überzeugt. Die MFG treten für einen "Mix an Kraftwerken" ein, um die Energieversorgung zu sichern. "Fossile Energien gehören dazu."