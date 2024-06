Faktencheck zu FPÖ-Hafeneckers Klima-Fake-News in der ZiB2

Zweitens: Klimamodelle, die nur natürliche Faktoren wie Sonnenaktivität und vulkanische Aktivitäten berücksichtigen, können die beobachtete Erwärmung der letzten Jahrzehnte nicht erklären. Erst durch die Einbeziehung menschlicher Einflüsse stimmen die Modelle mit den gemessenen Temperaturen überein.

Drittens: Sonnenstürme haben hauptsächlich Auswirkungen auf das Magnetfeld der Erde und können Polarlichter und Störungen in der Kommunikation verursachen, aber sie tragen nicht signifikant zur globalen Erwärmung bei.

Viertens: Der Zusammenhang zwischen Treibhausgasen und globaler Erwärmung ist seit über einem Jahrhundert bekannt. Bereits im 19. Jahrhundert erkannte der Wissenschaftler Svante Arrhenius (1859-1927), dass CO₂ ein bedeutendes Treibhausgas ist, das zur Erwärmung der Erde beiträgt.

Hafeneckers andere Aussage betrifft die regenerativen Energien, konkret sprach er die Windkraft an. Wörtlich meinte er. „Wenn man sich andererseits aussieht, was da alles passiert mit so genannten klimaschützenden Maßnahmen, etwa die CO2-Bilanz eines Windrades, dann verlagert man das Problem jedenfalls.“